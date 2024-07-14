Фанаты сборной Великобритании устроили беспорядки в центре Берлина

Пьяные фанаты сборной Соединенного Королевства устроили беспорядки в центре Берлина накануне финала Евро-2024, пишет ТАСС.

Один из инцидентов произошел на пересечении улиц Фридрихштрассе и Шиффбауэрдамм, у бара Murphy's, ставшего одним из мест притяжения англичан в центре Берлина.

Болельщики забрались в старый Трабант, стоявший в качестве экспоната, затем покинули автомобиль и направили его на проезжую часть, где он столкнулся с другими машинами.

На справедливые замечания водителей и увещевания полицейских фанаты ответили грубой бранью, выходками. В частности, использовали мост через Шпрее в качестве туалета.

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Кроме того, на Александерплатц они подрались с другими болельщиками.

Журналисты напомнили, что в решающем поединке Великобритания сыграет против сборной Испании. По их данным, испанцы ведут себя существенно приличнее на улицах Берлина: поют песни, скандируют кричалки, настраиваются на интересный футбол.