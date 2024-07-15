Фанатов Англии уволили с работы из-за поездки на финал Евро-2024

Трех болельщиков сборной Англии уволили с работы из-за того, что они поехали на финал чемпионата Европы. RT на русском

По сведениям The Sun, речь идет об отце и двух сыновьях. Все работали инженерами в Бирмингеме, но на пути в Берлин мужчинам сообщили, что контракты с ними разорваны. Чемпионат.com

Финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счетом 2:1. Lenta.ru