В МОК раскрыли, когда опубликуют окончательный список спортсменов на ОИ

Международный олимпийский комитет опубликует окончательный список спортсменов, которые примут участие в Летних Олимпийских играх в Париже 16 июля. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МОК.

Там отметили, что список появится на сайте комитета.

«Он будет доступен на сайте, начиная с 16 июля», — добавили там.



При этом после опубликования в него все еще могут внести изменения, заменив или перераспределив места, если спортсмены не смогут участвовать в ОИ по тем или иным причинам.

На данный момент известно, что только 15 спортсменов приняли приглашение на Олимпиаду.

Напомним, что ОИ-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.