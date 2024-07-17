Во время тренировочного сбора на российских биатлонистов пожаловались в ГАИ. Об этом сообщил журналист Дмитрий Занин. Сейчас основная группа мужской сборной России проводит сбор на Сёминском перевале.

Сообщается, что спортсмены помешали одному из участников дорожного движения во время работы на трассе.

«Лютая ситуация получилась. Парни катаются по трассе и кто-то из проезжающих мимо автолюбителей пожаловался в местный ОВД, что мешают ездить (биатлонисты — Прим. «Чемпионата»). Юрий Михайлович Каминский после тренировки поедет в участок писать объяснительную. Вот я, заслуженный тренер России, тренер мужской сборной по биатлону пишу объяснительную. Вообще дичь, конечно, какая-то. Пустая дорога, никакая не федеральная трасса. Бывает встаёт машина за каким-то биатлонистом, на секунд 15 задерживается, а потом проезжает и обгоняет. Нашёлся же какой-то тип, который реально в полицию пожаловался!», — рассказал Занин в своём телеграм-канале.



На Сёминском перевале основная мужская сборная России по биатлону пробудет до 27 июля.