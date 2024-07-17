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На российских биатлонистов пожаловались в ГАИ

Во время тренировочного сбора на российских биатлонистов пожаловались в ГАИ. Об этом сообщил журналист Дмитрий Занин. Сейчас основная группа мужской сборной России проводит сбор на Сёминском перевале.

На российских биатлонистов пожаловались в ГАИ
© РИА Новости

Сообщается, что спортсмены помешали одному из участников дорожного движения во время работы на трассе.

«Лютая ситуация получилась. Парни катаются по трассе и кто-то из проезжающих мимо автолюбителей пожаловался в местный ОВД, что мешают ездить (биатлонисты — Прим. «Чемпионата»). Юрий Михайлович Каминский после тренировки поедет в участок писать объяснительную. Вот я, заслуженный тренер России, тренер мужской сборной по биатлону пишу объяснительную. Вообще дичь, конечно, какая-то. Пустая дорога, никакая не федеральная трасса. Бывает встаёт машина за каким-то биатлонистом, на секунд 15 задерживается, а потом проезжает и обгоняет. Нашёлся же какой-то тип, который реально в полицию пожаловался!», — рассказал Занин в своём телеграм-канале.

На Сёминском перевале основная мужская сборная России по биатлону пробудет до 27 июля.

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