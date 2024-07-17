Заслуженный тренер по фигурному катанию России Татьяна Тарасова оценила шансы на лишение США Олимпийских игр. Lenta.ru

«Мы же не будем радоваться, если США лишат права проводить Олимпийские игры. Нам все равно не дадут [проводить Олимпийские игры]. Почему я должна радоваться?» — заявила она. Тарасова также выразила уверенность, что США не лишат права проводить Олимпиады. ТАСС

Ранее почетный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд высказал мнение, что WADA лишит Антидопинговое агентство США (USADA) статуса соответствия, что приведет к запрету на проведение крупных соревнований в стране. Газета.Ru