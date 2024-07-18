МОК опубликовал итоговый список из 15 россиян, которые выступят на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет опубликовал итоговый список из 15 россиян, которые выступят на Олимпиаде. Наши спортсмены будут находиться в нейтральном статусе. Они выступят в пяти видах спорта: теннисе, гребле на байдарках и каноэ, велоспорте, прыжках на батуте и плавании, передает gazetametro.ru. Итоговый список российских атлетов можно посмотреть на официальном сайте МОК. В Олимпийских играх в Париже примут участие также 16 спортсменов из Белоруссии. Олимпиада пройдет во французской столице с 26 июля по 11 августа.