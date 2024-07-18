Губерниев заявил, что будет всячески помогать россиянам на Олимпиаде-2024

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о российских спортсменах на предстоящих Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже, Франция.

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«Сначала нужно, чтобы люди нашей страны качественно сделали свою работу и желательно попытались победить. Я надеюсь, они всё вынесут, и я буду всячески им в этом помогать», - сказал Губерниев Vprognoze.ru.



Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.

В играх примут участие 15 спортсменов из России. Участвовать они смогут только в нейтральном статусе в индивидуальных соревнованиях. Завоеванные медали не пойдут в зачет.

На данный момент не известно, будут ли Олимпийские игры показаны в России на телевидении. ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» не будут покупать права на телетрансляцию Олимпийских игр. Также от трансляции игр отказался стриминговый сервис Okko.