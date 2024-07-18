Исинбаева покинет комиссию спортсменов МОК после окончания Игр‑2024

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте объявил имена кандидатов, которые участвуют в выборах новой комиссии спортсменов МОК.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже четыре избранных кандидата займут четыре свободных места в результате выборов, которые пройдут в олимпийской деревне.

Вновь избранные члены заменят четырех уходящих избранных членов комиссии: Даниэля Дьюрта (плавание, Венгрия), Бритту Хайдеманн (фехтование, Германия), Елену Исинбаеву (легкая атлетика, Россия), Ю Сын Мина (настольный теннис, Южная Корея).

29 кандидатов представляют пять континентов, 29 различных НОК и 15 различных видов спорта. Все спортсмены, участвующие в Олимпийских играх 2024 года, будут иметь право проголосовать за четырех кандидатов из четырех разных видов спорта.

Четыре избранных спортсмена присоединятся к комиссии спортсменов МОК после окончания Игр‑2024. Их полномочия будут рассчитаны на восемь лет.