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Татьяна Тарасова: «МОК повел себя по‑хамски, пригласив на Олимпиаду так мало российских спортсменов»

Татьяна Тарасова назвала хамством действия МОК в отношении спортсменов из России.

Тарасова назвала хамством действия МОК в отношении спортсменов из России
© Sports.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщал, что на Играх-2024 в Париже выступят 15 россиян в нейтральном статусе.

«МОК повел себя по‑хамски, пригласив на Олимпиаду так мало российских спортсменов! Мне бы хотелось, чтобы наши атлеты хорошо выступили в Париже. Если они решили туда ехать, значит, есть с чем. Желаю им использовать возможности, показать лучшее, на что они способны, и занять достойные места», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.