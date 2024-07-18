Легендарная гимнастка Латынина получила травму в Москве

Лариса Латынина, девятикратная олимпийская чемпионка, получила травму во время визита к врачу. Легендарная гимнастка упала и повредила спину, пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, 89-летняя бывшая спортсменка проживает в настоящее время в доме ветеранов сцены на востоке Москвы.

Родные и близкие регулярно навещают Ларису Семеновну, персонал заботится о ней.

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В связи с тем, что Латынина пожаловалась на боли в спине, ее отвезли к врачу. Специалист осмотрел ее, дал рекомендации.

После осмотра звезда спорта неловко села на пол — мимо коляски, на которой она передвигалась. Медики сразу же оказали ей помощь. Госпитализация не потребовалась, так как обошлось без переломов.