Украинским спортсменам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде

Национальный олимпийский комитет Украины достиг договоренности с международными спортивными федерациями о том, чтобы не жать руку россиянам и белорусам на Олимпиаде в Париже. Об этом kp.ua сообщил президент организации Вадим Гутцайт.

«Мы договорились с международными федерациями, где необходимо во время встречи приветствовать, а также после матча приветствовать, что мы не приветствуем друг друга, не жмем руку. Мы предусмотрели этот вопрос и уже договорились», — заявил он.



Летние олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.