Вяльбе оценила идею олимпийского перемирия МОК

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не считает серьезной идею олимпийского перемирия, о котором 19 июля объявил Международный олимпийский комитет (МОК). Газета.Ru

«МОК объявил олимпийское перемирие? А это что за организация?! Пусть занимаются Олимпийскими играми. Это 100% пустые слова от МОК. Они же хотят перемирие во всем мире, так что, не думаю, что кто-то будет к ним прислушиваться. Россия никому не объявляла войны. О каком перемирии может идти речь?», – сказала глава Федерации лыжных гонок России. Sports.ru

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены 15 спортсменов. RT на русском