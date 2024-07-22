Роднина прокомментировала выдворение бездомных из Парижа на время ОИ

Роднина: правильно, что из Парижа выдворяют бездомных на время ОИ
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина поддержала французское правительство, которое решило выдворить бездомных из Парижа на время Олимпиады, передает «Матч ТВ».
«Правильно, что в Париже закрыли ночлежки на время Олимпиады и выдворили бездомных. Это абсолютно нормальная практика», — сказала Роднина.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.
18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе едут 15 человек.