Путин поручил создать фонд по поддержке спорта в РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину создать фонд по поддержке спорта, существующий за счет целевых отчислений от азартных игр. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить создание некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда, предусмотрев, что основными целями деятельности фонда являются дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских и региональных спортивных федераций, реализация новых форматов международных спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры", - говорится в перечне поручений главы государства.



Уточняется также, что формирование фонда будет осуществляться "в основном за счет целевых отчислений от азартных игр".