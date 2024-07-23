Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказал мнение по поводу недавнего покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Как я отреагировал на покушение? Ну, тупость, я думаю. Вот я не понимаю, как можно убить человека, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что он остался жив. Пытался ли я как-то связаться с Трампом или поддержать его? Нет, я же сейчас здесь нахожусь, пока дойдёт...» — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.



Журналист Карлсон рассказал о переменах после покушения на Трампа

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп был ранен в ухо на митинге в Пенсильвании. Инцидент произошёл в ночь с 13 на 14 июля. Политик прошёл медицинское обследование. Его здоровью ничего не угрожает. Спустя несколько часов после инцидента Трамп уже появился на публике.