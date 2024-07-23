Экс-россиянку Куличенко попросили удалить аккаунт на Onlyfans

Бывшая российская легкоатлетка Елене Куличенко имеет аккаунт на Onlyfans. Об этом сообщает Greek City Times со ссылкой на eReportaz. Там уточнили, что ныне кипрской спортсменке предложили удалиться с платформы, но она ответила отказом.

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Сообщается, что на странице Куличенко приутствует контент обнажённого характера. Адвокаты спортсменки заявили, что видео создано с помощью искусственного интеллекта и на кадрах нет легкоатлетки.

Ранее стало известно, что Елене Куличенко доверили нести знамя Кипра на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Напомним, Елена Куличенко с 2021 года выступает за Кипр на международных соревнованиях. В 2023 году она победила на молодёжном чемпионате Европы в финском Эспоо, завоевав первое золото для Кипра на соревнованиях такого уровня.