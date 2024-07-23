Знаменосец сборной Кипра Куличенко попала в секс-скандал перед ОИ

За три дня до Игр-2024 на Кипре развернулся крупный скандал — журналисты местных СМИ обнаружили на портале OnlyFans раскрученный аккаунт спортсменки Елены Куличенко. Об этом пишет РЕН ТВ.

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По данным телеканала, Куличенко родилась в Подмосковье, выступала за сборную России. Затем уехала в США, далее — на Кипр, где получила гражданство.

В 2023 году на Универсиаде в Чэнду спортсменка завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту с результатом 1,91 м. В июле 2024 года выиграла золотую медаль на молодежном чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в финском Эспоо.

На фоне успехов Куличенко власти республики назначили девушку знаменосцем сборной.

После того, как в местных СМИ появились публикации о странице спортсменки на сайте для взрослых, НОК Кипра выразил недовольство и потребовал удалить интимные кадры.

Куличенко категорически отказалась выполнить требование комитета. Она объяснила это тем, что аккаунт не принадлежит ей, его создали неизвестные злоумышленники и наполнили контентом, созданным с помощью фотошопа и программ, позволяющих делать видео с любыми персонами.

В общественном пространстве, отметили журналисты, идет активная дискуссия. Часть изданий и блогеров защищает девушку, пишет о том, что дочери крупного бизнесмена не требуется зарабатывать таким скандальным способом.

Другие полагают, что спортсменка по той или иной причине отказалась от помощи со стороны отца, не смогла быстро найти иной способ заработка и зарегистрировалась на портале.