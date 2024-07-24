Сменившая гражданство российская легкоатлетка оценила информацию об аккаунте на OnlyFans

Сменившая гражданство с российского на кипрское легкоатлетка Елена Куличенко на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) прокомментировала информацию о наличии аккаунта на платформе по продаже откровенного контента OnlyFans.

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Спортсменка опровергла появившуюся в СМИ информацию. «Это фейк, расфоршенный без проверенной инфы», — написала она. Брат прыгуньи в высоту Елены Куличенко Владимир в интервью Regnum подтвердил слова сестры, заявив, что на легкоатлетку специально оказали давление перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

Ранее греческий портал eReportaz обнаружил у Куличенко аккаунт на OnlyFans. Уточнялось, что Олимпийский комитет Кипра был поставлен в известность. В организации попросили спортсменку удалить аккаунт, однако та ответила отказом.

Куличенко примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. На церемонии открытия ей доверили быть знаменосцем сборной Кипра.

Куличенко, выступающая в прыжках в высоту, сменила гражданство в 2021 году. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля 2017 года.