В отношении Нурмагомедова возбудили исполнительное производство

В отношении бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова возбудили исполнительное производство на 79,4 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, приставы начали процедуру по поиску имущества Нурмагомедова, чтобы впоследствии изъять и продать его.

Журналисты отметили, что во владении спортсмена находятся дом в Дагестане и автопарк машин премиум-класса, в который входят Ferrari California T, Mercedes-Benz AMG GT, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-й серии, Toyota Land Cruiser и Toyota Tacoma.

Напомним, что на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

Mash: налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова

По окончании спортивной карьеры Хабиб занялся предпринимательством: он основал промоушен Eagle FC, запустил линейку щелочной воды, открыл футбольную школу в Дубае, а также несколько ресторанов и кафе.

Ранее сообщалось, что ФНС из-за долга на 297 млн рублей арестовала счета спортсмена, закрыла ряд принадлежащих ему фирм.