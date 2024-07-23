Загитова получила диплом о высшем образовании

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала в соцсетях, что получила диплом о высшем образовании. Об этом пишет РИА «Новости».

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По данным агентства, Загитова получила высшее образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Фигуристка обучалась на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика». В июне она на «отлично» защитила диплом.

Девушка отметила, что четыре года в вузе пролетели незаметно. Вместе с тем, заметила она, об университете осталось «очень много приятных воспоминаний».

«Хочу сказать большое спасибо преподавателям, которые помогали мне развиваться в сфере продюсирования, а также друзьям, за то, что всегда были рядом и давали списывать (шучу!)», — заявила Загитова.



Напомним, что в 2018 году спортсменка завоевала золото на Играх в Пхенчхане, выиграла чемпионат Европы. В 2019 год она чемпионкой мира, а затем приняла решение сделать паузу в спортивной карьере и поступила в вуз.

В 2021 году Загитова поступила в РГУФКСМиТ с тем, чтобы получить второе высшее.

На 3-м курсе РАНХиГС спортсменка написала курсовую работу на тему «Специфика работы телеведущего на примере шоу «Ледниковый период», где рассказала о своем опыте работы на телевидении.