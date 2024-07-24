МОК изменил срок смены гражданства для спортсменов из России

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение изменить срок смены спортивного гражданства для российских атлетов. Об этом сообщил президент организации Томас Бах, его слова приводит ТАСС.

«Если говорить о спортсменах, которые участвовали в соревнованиях за Россию, то для смены гражданства предусмотрен трехлетний срок. Деятельность Олимпийского комитета России временно приостановлена, таким образом в этих случаях исполком МОК заменил это решение без согласия Олимпийского комитета России на свое», — заявил он.



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12 октября 2022 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.