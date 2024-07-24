Голый скандал: у русской знаменоски Кипра нашли Onlyfans. Фото

Бывшая российская спортсменка Елена Куличенко оказалась в центре скандала за три дня до Олимпиады. Сейчас 21-летняя легкоатлетка выступает за Кипр, куда она переехала в 2021 году благодаря инвестициям отца. Перед соревнованиями девушке удалось не только отобраться в национальную команду, но и добиться права нести знамя страны. Об этом сообщает maximonline.ru.

И вот, вчера кипрские журналисты нашли аккаунт Куличенко на OnlyFans, популярном сервисе для взрослых. Оказалось, что Елена продает взрослый контент и ничуть не стесняется этого. Когда Олимпийский комитет попросил ее удалить аккаунт, спортсменка ответила отказом.

Позже девушка и вовсе заявила, что это все не она, а проделки нейросети, якобы сама Елена бы никогда до такого не додумалась.

Как выглядит первая скандалистка Олимпийских игр в Париже — в галерее "Рамблера".