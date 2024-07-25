Российская гимнастка попала в топ лучших олимпийцев XXI века

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина попала в топ-25 лучших олимпийцев XXI века по версии американского портала ESPN.

Спортсменка в рейтинге заняла 13-е место. На первой строчке оказался американский пловец Майкл Фелпс, на втором — американская гимнастка Симона Байлз, на третьем — ямайский спринтер Усейн Болт.

Мустафина дважды выигрывала Олимпиаду в упражнении на брусьях (2012, 2016). Помимо этого, в активе гимнастки еще пять олимпийских медалей (два серебра и три бронзы), а также три золота чемпионатов мира и пять побед на чемпионатах Европы.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. От России выступят всего 15 спортсменов в нейтральном статусе, окончательное решение по которым было принято 20 июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.