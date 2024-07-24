Умар Кремлев начал расследование противоправных действий МОК

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал в соцсетях о начале расследования действий МОК, которые были направлены против спортсменов. Об этом пишет ТАСС.

23 июля функционеры МОК внесли поправку в Олимпийскую хартию, закрепляющую лишение признания IBA.

«Мы запускаем общественное расследование против [главы МОК] Томаса Баха и его команды с фиксацией всех нарушений МОК в отношении спортсменов», — отметил Кремлев.



По его словам, за время правления Баха комитет значительно деградировал, перестал быть организацией, объединяющей спортсменов и служащей спорту. На фоне этого, уточнил он, мировое боксерское сообщество требует от функционера и его команды немедленно уйти в отставку.

Глава ассоциации уточнил, что любой спортсмен сможет прислать свои жалобы на почту организации.