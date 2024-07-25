Свищев предложил французам помощь России в организации ОИ

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал беспорядки, которые произошли на матче между сборными Аргентины и Марокко (до 23 лет) на Олимпийских играх-2024 в Париже.

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В конце встречи после гола футболиста сборной Аргентины в сторону игроков полетели петарды. Также на поле выбежали болельщики команды Марокко, из-за чего встречу пришлось приостановить.

«Но мы помним события 2016 года, где участвовали наши болельщики. Французская служба безопасности не может справиться с активными болельщиками. Если они не могут обеспечить безопасность, то зачем берутся за это? А если берутся, то нужно обращаться к странам, которые профессионально это делают. Например, Россия», — приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».



Он подчеркнул, что представители России будут каждый день обращать внимание на подобные инциденты и комментировать их. Он предложил французам обратиться с советом к РФ, поскольку в стране знают, как обеспечивать безопасность на спортивных мероприятиях. Свищев считает, что французы не могут справиться с проблемами внутри государства, не только на ОИ.

Олимпийские игры-2024 в Париже официально начнутся 26 июля. Турнир продлится до 11 августа. Спортсмены из России и Белоруссии не принимают участие в соревнованиях. Отдельные спортсмены из этих стран выступят в нейтральном статусе только в индивидуальных турнирах.