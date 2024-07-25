Стало известно, кто из звезд выступит на церемонии открытия ОИ-2024

Селин Дион и Леди Гага станут хэдлайнерами церемонии открытия Летних олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает газета Independent.

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По информации журналиста издания Тьерри Монро, певицы репетировали совместно песню Эдит Пиаф La Vie en rose.

Отмечается, что Селин Дион выйдет на сцену впервые с 2022 года после отмены мирового турне из-за диагностированного ей синдрома мышечной скованности.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.