Олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с Рамблером прокомментировала предложение обязать российских спортсменов приносить присягу и знать гимн страны.

Группа депутатов думского комитета по физической культуре и спорту ранее внесли в Госдуму межфракционный законопроект, обязывающий спортсменов сборных команд РФ приносить присягу и знать российский гимн. Авторы предлагают следующий текст присяги: «Я (фамилия, имя, отчество (при наличии), торжественно клянусь: соблюдать спортивные принципы и стремиться к честным победам и достижениям; уважительно относиться к сопернику; быть верным России и достойно защищать ее честь на спортивной арене».

Ничего негативного я здесь не вижу, но не знаю, следует ли все это регулировать законодательно и оформлять отдельным законопроектом. Полагаю, Минспорта или Олимпийский комитет могли бы просто объявить, что есть такое пожелание, чтобы спортсмены принимали присягу. Присягу обычно принимают военнослужащие, которые защищают нашу Родину, но спортсмены своими победами и успехами тоже защищают Родину. Поэтому здесь действительно просматривается определенная аналогия… Однако если коллеги увидели необходимость в принятии законопроекта, если они опасаются, что простые рекомендации на этот счет выполняться не будут также, как при принятии закона, то почему бы и нет. Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ

В ряде российских спортивных школ уже существует практика, согласно которой их воспитанники приносят присягу, отметила парламентарий.

«Это важно для патриотического воспитания. Я сама неоднократно видела, как в разных школах в разных субъектах РФ дети приносили присягу юных спортсменов. Думаю, для детей это даже более важно, чем для членов сборных. Становясь спортсменом, ребенок должен понимать, что он не должен нарушать правила, что он должен быть справедливым и так далее», - отметила Журова.



Гимн страны уже знают все российские спортсмены, добавила она.

«В этом у меня нет никаких сомнений... Я всегда пела гимн, а кто-то [из других российских спортсменов] его пел про себя, ведь петь умеет не каждый (смеется). Так что здесь вопрос заключается в том, чтобы знать гимн, а не исполнять его», - заключила Журова.



Ранее сообщалось, что болельщики освистали национальный гимн Израиля на Олимпиаде в Париже.