Ирина Винер указала на Содом и Гоморру в олимпийском движении.

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«Олимпийское движение пусть оно будет с гендерами, пусть оно будет без Пьера де Кубертена, где всегда был озвучен его девиз «Выше, быстрее, сильнее». Сейчас же этого девиза нет.

Нет России, например, в нашем виде спорта. Нет России в биатлоне. Ну какое это «выше, быстрее, сильнее»? Сейчас на площади около Эйфелевой башни будут вручать золотые медали вместо наших спортсменов кому-то другому.

Наверное, каждый должен выбирать. У каждого свой выбор в жизни есть. Выбор! Вот и все. У нас такой выбор, у других – другой выбор.

Я говорю это спокойно, потому что я уже смирилась с тем, что мы будем делать клубы, с тем, что мы будем с дружественными странами выступать, соревноваться. <...>

И потом наш президент, которого я невероятно уважаю и, можно сказать, люблю, он сказал: «Зачем нам мир, если там нет России?» Зачем нам Олимпиада, если там нет России? Вот и все.

Если там молятся на Лексуса и Вована, чтобы не было Игр дружбы (российские пранкеры ранее разыграли главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха – Sports).

Если трансгендер несет факел Олимпиады (дрэг-квин Minima Geste ранее участвовал в эстафете огня – Sports)... Это уже Содом и Гоморра. А там Мертвое море, где ничего не растет», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Винер в интервью на ютуб-канале «Москва – Россия?»