Владелец Okko получил 100% акций «Телеспорта».

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Как сообщает «РБК», владелец и гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин получил 99% акций АО «Телеспорт Груп», принадлежавших Петру Макаренко. Шишкину уже принадлежала оставшаяся доля в 1%.

Сделка прошла по «рыночной цене», точная сумма не называется. В ЕГРЮЛ изменения пока не отражены.

Сообщается, что переход доли Макаренко Шишкину стал результатом реализации подписанного ранее опциона, по которому Шишкин имел право выкупить компанию при определенных обстоятельствах. Одним из этих обстоятельств стала потеря «Телеспортом» прав на показ в России матчей Ла Лиги.

«Действия Макаренко привели к потере «Телеспорт груп» ряда прав на спортивные мероприятия. Реализовав право на заранее согласованных с Петром Макаренко условиях и став акционером «Телеспорт груп», я хочу обеспечить сохранность оставшихся у компании прав на спортивные мероприятия, что потребует дополнительных вложений. Это позволит любителям спорта смотреть зрелищные спортивные трансляции в России», – сказал гендиректор Okko.



Сейчас «Телеспорт» владеет правами на показ в России Олимпиады-2024, Евро-2028, Лиги наций до 2027 года, а также товарищеских матчей в 2024 году.

В апреле главу «Телеспорта» Петра Макаренко задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

В октябре прошлого года Шишкин потребовал исключить Макаренко из состава акционеров «Телеспорта» через суд и взыскать убытки в размере 1,8 млрд рублей. В июле иск главы Okko был удовлетворен арбитражным судом, в настоящее время разбирательства продолжаются.