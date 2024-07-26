Стала известна причина внезапной отмены пресс-конференции перед церемонией открытия ОИ

Британское издание Daily Mail назвало причину внезапной отмены пресс-конференции Оргкомитета Олимпийских игр 2024 года. Отмечается, что общение с прессой было отменено за 20 минут до его начала.

Организаторы до сих пор не дали никаких официальных объяснений отмены пресс-конференции. По информации источника, два технических директора были срочно вызваны для работы над подготовкой к шоу церемонии открытия.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится на реке Сене 26 июля, начало запланировано на 20:30 по московскому времени. Ранее появилась информация о том, что торжественное мероприятие, скорее всего, пройдёт под сильным дождём. Сегодня также стало известно, что в столице Франции произошла «массированная атака» на железнодорожную сеть, в результате которой частично было парализовано движение поездов.