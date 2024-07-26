В Кремле отреагировали на задержание россиянина во Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание во Франции россиянина, которого подозревают в дестабилизации проведения Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Мы не обладаем никакой информацией. Мы видели сообщения СМИ. Они такие достаточно, можно даже сказать, курьёзная какая-то информация насчёт этого случая. По идее, должно быть проинформировано о задержании наше посольство в Париже. Надеемся, что информация будет им представлена», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».



Напомним, 40-летний российский шеф-повар Кирилл Грязнов был арестован французской полицией несколько дней назад. Сообщается, что он был в сговоре с иностранным государством с целью организации крупномасштабных актов дестабилизации во время Олимпиады.