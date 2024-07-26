МОК важно участие россиян в олимпийском движении

Международному олимпийскому комитету важно участие россиян в олимпийском движении.

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Об этом заявила глава комиссии МОК по допуску атлетов на Игры в Париже Николь Хевертц.

К Олимпийским играм допущены 15 россиян и 17 белорусов. Они выступят в индивидуальном нейтральном статусе.