Пропускающую Игры Ефимову включили в топ сексуальных участниц Олимпиады

Россиянка Юлия Ефимова попала в рейтинг сексуальных участниц Олимпийских игр по версии NY Post, несмотря на то, что пловчиха пропускает олимпийский турнир.

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«Ефимова приедет в Париж, чтобы продемонстрировать прекрасную внешность и мастерство перед преданными болельщиками», — говорится в статье.



Международная федерация плавания (World Aquatics) 26 июня отказала Юлии Ефимовой в wild card для участия в парижской Олимпиаде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Церемония открытия Олимпиады состоится 26 июля.