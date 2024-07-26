Американский рэпер Снуп Догг принял участие в эстафете олимпийского огня в Париже перед стартом летних Олимпийский игр 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

52-летний музыкант пронес факел рядом со стадионом «Стад де Франс». Автор публикации отмечает, что Снуп Догг несет олимпийский огонь так, словно «он сам выиграл Олимпиаду».

Напомним, что Церемония открытия летних Игр начнется на реке Сена сегодня, 26 июля, в 20:30 мск. Соревнования продлятся до 11 августа. Всего в них будет задействовано 36 объектов по всему Парижу, а сама олимпийская деревня расположилась неподалеку от центра французской столицы.

К участию в Играх допустили 15 российских спортсменов. Они будут выступать в нейтральном статусе, без символики РФ и гимна.