Снуп Догг принял участие в эстафете олимпийского огня

Американский рэпер Снуп Догг поучаствовал в эстафете олимпийского огня в Париже перед стартом летних Олимпийских игр — 2024. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Антиглянец».

52-летний рэп-исполнитель пронес олимпийский факел рядом со стадионом «Стад де Франс».

Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится 26 июля на реке Сена, начало — 20:30 по московскому времени. Сами соревнования будут идти до 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.