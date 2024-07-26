Стала известна стоимость золотой медали на ОИ в Париже

Приблизительная стоимость золотой медали на Олимпийских играх — 2024 по расчётам датской компании Saxo Group — около $1 тыс. долларов.

Стоимость медалей, которые будут вручать за первое и второе места спортсменам по результатам соревнований на Олимпиаде в Париже, возросла по сравнению с Играми в Токио в 2021 году.

Самый ощутимый прирост стоимости наблюдается у золотых медалей: с $ 763 долларов на Играх в Токио до $ 935 долларов в Париже. Выросли в цене и серебряные награды — с $ 415 до $ 473. Обесценились лишь бронзовые медали — с $4,1 до $3,9.

В Saxo Group пояснили, что рост стоимости золотых и серебряных наград связан со увеличившимся спросом на металлы, который наблюдается из-за глобального перехода к зеленой энергетике.

Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа. Первый комплект медалей будет разыгран в субботу, 27 июля, в смешанных соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров.