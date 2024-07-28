Церемония открытия Олимпиады в Париже сравнима с шабашем чертей, заявил ТАСС заслуженный тренер России Александр Жулин. По его словам, происходящее было полным кощунством и продемонстрировало, что у людей не осталось «ничего святого».

Таких Олимпийских игр для меня не существует. После их «Тайной вечери» абсолютно ясно — ничего святого у людей не осталось, полное кощунство. Это ужасно, мне жалко Европу — она катится совсем не туда, не тот вектор взяли. <...> Все происходящее сейчас — шабаш чертей, — заявил Жулин.



Он добавил, что даже факел на Олимпиаде нес рэпер Snoop Dog, который, по его мнению, пропагандирует наркотики. По словам тренера, мероприятие еще раз убедило его, что переплюнуть «Сочи-2014» для остальных «вообще нереально».

Ранее чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что Игры в Париже — это позор и темное пятно на олимпийском движении. Он пришел к выводу, что для исправления необходимо вернуть Россию в Игры.

«Это было ужасно»: гимнастка Аверина расплакалась после вопроса об Олимпиаде

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе тем временем назвала «жуткой мерзостью» церемонию открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже. Она подчеркнула, что произошедшие инциденты показали, как Франция отнеслась к открытию этого грандиозного мероприятия.