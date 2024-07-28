Проекты, подготовленные модным брендом Vakko для сборной Турции к Олимпийским играм 2024 года, не понравились многим туркам. Об этом сообщает издание Haberler.

Vakko разработала одежду, в которой сборная Турции выступила на церемонии открытия. Форму впервые показали представители стрельбы из лука и женского бокса Мете Газоз и Бусеназ Сюрменели. Она сразу вызвала критику в социальных сетях.

«Одежду известного модного бренда Vakko раскритиковали за то, что она «похожа на пижаму», – отмечает Haberler.



В соцсети Х турецкие пользователи пишут, что форма похожа не только на пижаму, но и на робы пленников нацистских концентрационных лагерей.

Масла в огонь добавило то, что компания Vakko основана турецким коммерсантом еврейского происхождения Виталием Хакко. Сейчас она принадлежит его сыну.

Пользователи пишут, что это скрытая поддержка Израиля и его действий в Газе, поскольку форма имеет «цвета израильского флага с характерными полосками»

Некоторые уже потребовали отставки турецкого министра спорта.

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Издание Haberler отмечает, что самый понравившийся дизайн формы – у сборной Монголии. Гаити заняло второе место, а США – третье.

В Париж приехали 102 спортсмена олимпийской сборной Турции.