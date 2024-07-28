У родственницы эмира Катара украли 11 роскошных сумок по дороге на ОИ-2024

У родственницы эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани украли 11 роскошных сумок по дороге на Олимпийские игры. Об этом сообщает газета Le Parisien.

© Lenta.ru

По данным издания, багаж женщины был украден на борту скоростного поезда, который направлялся из Ниццы в Париж. При этом внутри багажа находились люксовые аксессуары бренда Hermès. Известно, что свояченицу эмира Катара сопровождала горничная.

Как сообщают журналисты, в ходе расследования поезд остановили на 20 минут, однако ни сумки, ни вора не нашли. По словам представителей транспортной компании SNCF, ответственности за случившееся они не несут.

«Путешественник несет полную ответственность за контроль за своим багажом», — подчеркнули они.



В апреле у российского школьника украли часы за 1,5 миллиона рублей. Известно, что в полицию обратилась супруга генерального директора группы компаний «4 стихии» Антона Самойлова, которая является матерью пострадавшего.