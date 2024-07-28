В ТАСС прокомментировали лишение журналистов агентства аккредитации на ОИ-2024

В ТАСС назвали полной неожиданностью решение Оргкомитета Олимпийских Игр в Париже лишить журналистов агентства аккредитаций.

Причину такого решения организаторы объяснили весьма туманно.

В Управлении общественных коммуникаций и международных проектов ТАСС специально для "РГ" прокомментировали произошедшее:

"Лишение олимпийских аккредитаций журналистов ТАСС стало для нас полнейшей неожиданностью. Наши корреспонденты без проблем въехали на территорию Франции и получили олимпийские аккредитации. Один из них, Артем Кузнецов, находится в Париже с 20 июля. Все корреспонденты опытные, много раз представляли Россию и ТАСС на крупнейших спортивных соревнованиях. Для того же Кузнецова это седьмая Олимпиада, и никогда его работа, как и других корреспондентов, нареканий не вызывала. Оргкомитет Парижа-2024, лишая журналистов законного права осуществлять профессиональную деятельность, сослался на решение властей Франции, но никаких конкретных претензий и причин для подобного решения не привел".

От себя добавим, что лишение аккредитаций четверых журналистов, представляющих одно из крупнейших мировых агентств, беспрецедентно. Олимпийская история подобного не знала. Ведь аккредитованные на Играх журналисты являются официальными членами так называемой "олимпийской семьи". Как согласуется решение, непонятно кем и почему принятое, с правилами Олимпийской хартии? Какова реакция Международного олимпийского комитета на этот акт небывалого беззакония? Значит ли это, что хозяева Олимпиады могут действовать против представителей любой из стран так, как им заблагорассудится? И если Оргкомитет Париж-2024 не может предоставить никаких объяснений по поводу отказа от аккредитации, как это произошло с двумя корреспондентами отдела спорта "Российской газеты", или лишения аккредитаций уже приехавших на Игры корреспондентов ТАСС, то в чем заключается его функция? Кто тогда управляет Олимпийскими играми?