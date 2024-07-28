Захарова прокомментировала извинения МОК за церемонию открытия ОИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии "Известиям" охарактеризовала извинения Международного олимпийского комитета (МОК) за церемонию открытия Олимпийских игр как невежественное поведение.

"Они абсолютно искренни в своем невежестве и дурном вкусе, болезненности восприятия мира и диктатуре либерализма", - считает дипломат.



Ранее международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения руководству Южной Кореи за то, что сборная республики на Олимпийских играх в Париже была неверно представлена как сборная Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).