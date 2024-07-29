Губерниева попросили не возвращаться в Россию

Российского журналиста Дмитрия Губерниева под его записью в Telegram о том, что Россия не является спортивной страной попросили не возвращаться в РФ.

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"Всякую фигню обсуждаем, а спорт нет. Грустно. Нам еще предстоит многое изменить и самим измениться", - написал Губерниев.



"Дима, пожалуйста, не возвращайся в Россию, ты тут не нужен", - написал в комментариях один из подписчиков.

"Идиот, я в Вологде", - ответил Губерниев.



Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

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В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.