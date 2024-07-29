Во Франции рассказали, кто может стоять за диверсиями на железных дорогах перед ОИ

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен предположил, что за диверсиями на железных дорогах перед стартом Олимпиады могут стоять леворадикалы, передает France 2 TV.

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«Мы идентифицировали профили нескольких человек. Атаки были преднамеренными, очень точными и целенаправленными. Это традиционный тип действий ультралевых», — сказал Дарманен.



26 июля неизвестные атаковали французскую сеть высокоскоростных поездов TGV в день открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже, что привело к сбоям в работе некоторых железнодорожных линий страны. Ремонтные работы завершились 28 июля.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.