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Во Франции рассказали, кто может стоять за диверсиями на железных дорогах перед стартом ОИ

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен предположил, что за диверсиями на железных дорогах перед стартом Олимпиады могут стоять леворадикалы, передает France 2 TV. Газета.Ru

«Мы идентифицировали профили нескольких человек. Атаки были преднамеренными, очень точными и целенаправленными. Это традиционный тип действий ультралевых», — сказал Дарманен. ТАСС

В день открытия Игр на объектах Железных дорог Франции (SNCF) произошло сразу несколько «актов саботажа». Серьезные сбои в работе поездов произошли на трех линиях: Атлантической, Северной и Восточной. Позднее выяснилось, что работа сети скоростных электропоездов (TGV) была парализована из-за поджогов. News.ru

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