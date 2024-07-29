Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен предположил, что за диверсиями на железных дорогах перед стартом Олимпиады могут стоять леворадикалы, передает France 2 TV. Газета.Ru

«Мы идентифицировали профили нескольких человек. Атаки были преднамеренными, очень точными и целенаправленными. Это традиционный тип действий ультралевых», — сказал Дарманен. ТАСС

В день открытия Игр на объектах Железных дорог Франции (SNCF) произошло сразу несколько «актов саботажа». Серьезные сбои в работе поездов произошли на трех линиях: Атлантической, Северной и Восточной. Позднее выяснилось, что работа сети скоростных электропоездов (TGV) была парализована из-за поджогов. News.ru