Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал в своем Telegram-канале на новость о том, что оргкомитет олимпиады отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС.

© Газета.Ru

«А вот тут реально поступили как подлецы и позорники…. Люди приехали и уже начали работать», — написал Губерниев.



Aккредитации были отoзваны у трeх пишyщих жyрналистов и однoго фотoкорреспондента. Трoе кoрреспондентов успeли oсвeтить цeремонию oткрытия Олимпиaды и нeкоторые сорeвнования.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, в церемонии не участвовали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.