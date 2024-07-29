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Медведев назвал руководство олимпийского движения зажравшимся от взяток

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал руководство международного олимпийского движения зажравшимся от взяток. RT на русском

«Поделюсь, что называется, из первых рук личными представлениями... Все очень просто: это оборзевшая и зажравшаяся от взяток организация толстомордых чиновников, которая ни с того ни с сего объявила себя ни много ни мало мировым правительством. Спортивным — уж точно», — заявил он. ТАСС

Ранее директор Организационного комитета Олимпиады в Париже Анн Дешам заявила, что ведомство не хотело показывать неуважение к кому-либо на церемонии открытия Игр. По ее словам, организаторы пытались подчеркнуть и «отпраздновать разнообразие общества». Дешам полагает, что организаторы мероприятия этого добились. News.ru

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