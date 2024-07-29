Валуев объяснил низкие результаты россиян на Олимпиаде в Париже

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев объяснил низкие результаты российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Валуев заявил, что никто из лидеров не поехал на Олимпийские игры.

«Ехать просто ради участия — оставим это на совести тех спортсменов, кто поехал на Олимпиаду», — посчитал он, добавив, что атлетам будет тяжело возвращаться в Россию на фоне негативного общественного восприятия.



Ранее с Олимпиады вылетели теннисисты Павел Котов, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в одиночном разряде. Пловец Евгений Сомов не смог выйти в финал на дистанции 100 метров брассом, а велогонщица Тамара Дронова финишировала на 21-м месте в гонке с раздельного старта.

Валуев допустил, что спортсменов из России попытаются унизить на ОИ-2024

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Всего в Париже выступят 15 россиян и 17 белорусов в нейтральном статусе.