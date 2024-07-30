Муфтий назвал неуважением к религиозным ценностям церемонию открытия Игр-2024

Муфтий Москвы и глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов выступил с критикой церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что современные ОИ, призванные объединять нации и уважать многообразие культур и религий, все чаще становятся ареной политических и идеологических манипуляций.

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По мнению Крганова, Запад в очередной раз показал свою больную идеологию.

«Это неуважение к культурным и религиозным ценностям всех верующих, и в первую очередь — христиан. Библия — это священная книга, и любые насмешки или пародии на нее просто недопустимы», — подчеркнул муфтий.



Он выразил недоумение тем, что подобное действо можно было допустить и показать на всю планету.

«Церемония открытия Олимпийских игр 2024 в Париже — это плевок во всю здравомыслящую часть мирового сообщества».



Крганов добавил, что уважение к религиозным ценностям должно стать во главе угла каждого государства. Он отметил, что Россия в этом плане является примером для Запада.

«Очень надеюсь, что и тут международное сообщество, а особенно организаторы будущих крупных спортивных событий, примут это к сведению и не допустят подобных инцидентов в будущем», — резюмировал муфтий.



Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Она прошла на Сене, сборные проплывали по реке на кораблях.

Мероприятие вызвало неоднозначную реакцию общественности. На родине Олимпийских игр — в Греции — ее посчитали крахом цивилизации.