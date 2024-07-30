Тарасова раскритиковала Губерниева за слова про неспортивную Россию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не согласилась со словами журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева, назвавшего Россию неспортивной страной. Ее слова приводит Sport24.

«Что-то Губерниева понесло! Как мы можем быть неспортивной державой, если у нас все дети с первого класса занимаются физкультурой?! Спортом занимаются даже те, кто больше никуда не ходит. Все детские секции у нас переполнены, так еще и не берут!» — заявила Тарасова.



В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.