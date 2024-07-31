Захарова заявила о «чудовищном цинизме» чиновников мирового спорта

Заявления представителя МОК Марка Адамса о «спорте вне политики» демонстрируют откровенный цинизм и двойные стандарты, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отстранение России и Белоруссии она также назвала «вопиющим случаем политики расовой дискриминации и двойных стандартов».

«После прозвучавшего от МОК чудовищного заявления в адрес палестинцев, которые погибают десятками тысяч, адекватные люди вздрогнули от крайней степени откровенного цинизма купленных Западом чиновников от мирового спорта», — отметила дипломат.



Адамс ответил на жалобу Палестины на допуск Израиля к Олимпиаде, заявив, что каждый день в мире происходит несколько десятков войн, и если бы Международный олимпийский комитет принимал все жалобы, никто не стал бы участвовать в Олимпийских играх. Захарова напомнила, что МОК не отстранял от участия в Олимпиадах США из-за войн в Ираке и Вьетнаме, а Украина участвовала в ОИ, несмотря на конфликт в Донбассе.

Дипломат добавила, что другие страны МОК неоднократно отстранял по менее серьезным причинам. В 1964 году комитета не допустили до ОИ команды КНДР и Индонезии из-за участия в «Играх новых развивающихся сил». В 2000 году Афганистан пропустил Олимпиаду из-за дискриминации женщин, в 2022 году Гватемала не участвовала в соревнованиях из-за разногласий национального олимпийского комитета и Конституционного суда.

Ранее Захарова заявила, что Международный олимпийский комитет проявил искреннее невежество и дурной вкус, принеся извинения за оскорбительную церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. По ее словам, МОК и организаторы ОИ также откровенны в своей «диктатуре либерализма».